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Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçına Admira Wacker adlı Avusturya 2. Lig takımıyla çıkıyor. İlk hazırlık maçını Ümraniyespor ile gerçekleştiren Galatasaray sahadan 5-2 galip ayrılmıştı. Avusturya etabın ardından Galatasaray İtalyan takım Cagliari takımı ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçlarında da galibiyet hedefi ile ilerliyor. Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden sarı kırmızlı takım, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşılaşıyor. İşte, maç detayları...

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Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı takım, Admira Wacker takımı ile Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Maç, 20:30'da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak aktarılacak.

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak olan Galatasaray, iki maçı da Raiffeisen Arena'da gerçekleştirecek.

İstanbul'da iki hazırlık maçına daha katılacak olan sarı kırmızılı ekip, RAMS Park’ta 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak.

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