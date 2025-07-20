Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak olan Galatasaray, iki maçı da Raiffeisen Arena'da gerçekleştirecek.



İstanbul'da iki hazırlık maçına daha katılacak olan sarı kırmızılı ekip, RAMS Park’ta 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak.