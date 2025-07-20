Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçına Admira Wacker adlı Avusturya 2. Lig takımıyla çıkıyor. İlk hazırlık maçını Ümraniyespor ile gerçekleştiren Galatasaray sahadan 5-2 galip ayrılmıştı. Avusturya etabın ardından Galatasaray İtalyan takım Cagliari takımı ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?
Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçlarında da galibiyet hedefi ile ilerliyor. Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden sarı kırmızlı takım, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşılaşıyor. İşte, maç detayları...