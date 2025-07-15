Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında mini bir kamp yapacak. Önceki sezonlara kıyasla daha kısa sürecek bu kamp sürecinde, Galatasaray iki önemli hazırlık maçına çıkacak.



20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker



23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari



Her iki karşılaşma da Linz kentindeki modern stadyum Raiffeisen Arena'da oynanacak.