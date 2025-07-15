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Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi

2025-2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, hazırlık takvimini netleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Temmuz ayının ilk haftasında Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, sezon öncesi hazırlıklarını hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürecek. Hazırlıklarına devam eden Galatasaray yeni sezon öncesinde 4 hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi.

Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi - 1

Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi belli oldu. Galatasaray, 2 Ağustos'taki Lazio maçının ardından sezon hazırlıklarını tamamlayacak ve 8 Ağustos’ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? İşte 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi.

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Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi - 2

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında mini bir kamp yapacak. Önceki sezonlara kıyasla daha kısa sürecek bu kamp sürecinde, Galatasaray iki önemli hazırlık maçına çıkacak.

20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker

23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari

Her iki karşılaşma da Linz kentindeki modern stadyum Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi - 3

GALATASARAY'IN RAMS PARK'TAKİ MAÇLARI

Yurtdışı kampının ardından İstanbul’a dönecek olan sarı-kırmızılılar, taraftarıyla buluşacağı iki önemli hazırlık maçına çıkacak:

26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)

2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)

Bu iki mücadele, Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki son provasını temsil edecek. Özellikle Lazio karşılaşması, Süper Lig başlamadan önceki en ciddi sınav olarak öne çıkıyor.

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