Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi
2025-2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, hazırlık takvimini netleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Temmuz ayının ilk haftasında Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, sezon öncesi hazırlıklarını hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürecek. Hazırlıklarına devam eden Galatasaray yeni sezon öncesinde 4 hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi.
Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi belli oldu. Galatasaray, 2 Ağustos'taki Lazio maçının ardından sezon hazırlıklarını tamamlayacak ve 8 Ağustos’ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? İşte 2025-2026 sezonu Galatasaray kamp ve hazırlık maçı takvimi.