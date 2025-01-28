Galatasaray, Hollanda'da ilk galibiyetini arayacak: Ajax, Türk takımlarına yenilmiyor

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 111 farklı takımıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, toplamda 325 maça çıktı.

Söz konusu müsabakaların 9'unda Hollandalı rakiplerle karşılaşan Galatasaray, pek parlak olmayan bir grafik sergiledi. Daha önce Hollanda takımlarından PSV ile 8 kez karşılaşan "Cimbom" bir kez de AZ Alkmaar ile mücadele etti. Galatasaray, Hollandalı rakipleriyle yaptığı 9 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılabildi. Bir kez berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 müsabakada ise mağlup oldu.