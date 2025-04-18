Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu"
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile ilgili gündeme gelen açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi, sarı - kırmızılıların Alvaro Morata transferi için yürüttüğü operasyonu ve Talisca gerçeğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı amansız bir şekilde devam ederken, Galatasaray ile Fenerbahçe ara transfer döneminde de karşı karşıya gelmişti.
Sarı - lacivertlilerin Anderson Talisca transferinde sarı - kırmızılılar ile yarıştığı öne sürülmüştü.