Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu"

"MORATA TRANSFERİNDE STRATEJİ KULLANDIM"

"Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi. Galatasaray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini fark ettim. Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferinde olduğu gibi.