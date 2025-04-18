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Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu"

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile ilgili gündeme gelen açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi, sarı - kırmızılıların Alvaro Morata transferi için yürüttüğü operasyonu ve Talisca gerçeğini açıkladı.

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı amansız bir şekilde devam ederken, Galatasaray ile Fenerbahçe ara transfer döneminde de karşı karşıya gelmişti.

Sarı - lacivertlilerin Anderson Talisca transferinde sarı - kırmızılılar ile yarıştığı öne sürülmüştü.

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Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 2

Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Alvaro Morata için yürüttüğü operasyonu ve Talisca gerçeğini açıkladı. Gardi'nin Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklama şu şekilde:

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 3

"MORATA TRANSFERİNDE STRATEJİ KULLANDIM"

"Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi. Galatasaray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini fark ettim. Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferinde olduğu gibi.

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 4

"HERHANGİ BİR FİNANSAL ENGEL ÇIKMASINI İSTEMEDİM"

Morata ve Milan kulübüyle olan görüşmemde herhangi bir finansal engel çıkmasını istemedim. Fenerbahçe'nin de aynı pozisyon için oyuncu aradığını biliyordum.

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 5

"TALISCA'NIN KULÜBÜNÜ ARADIM"

Bu yüzden, Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini söyledim.

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 6

"TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA..."

Yaptığım telefon görüşmelerinden birkaç gün sonra Talisca'yı transfer ettiler. Ben de Abdullah Kavukcu'nun desteğiyle Morata ile gizli bir şekilde görüşmelere devam ettim."

Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 7
Galatasaray için Anderson Talisca operasyonunu duyurdu: "Fenerbahçe'den gizli yapmam gerekiyordu" - 8
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