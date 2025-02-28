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Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken sarı - kırmızılılar fair-play puanıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Peki maç sonunda kim, ne dedi? İşte spor yazarlarıın yorumu...

Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi" - 1

"GERİ PAS, GERİ PAS... İNSANLARA GINA GELİYOR"

"Takım geriden oyun kuruyor. Geri pas, geri pas, geri pas... İnsanlara artık gına geliyor. Hocanın sisteminde bu kadar çok geri pas istediğini düşünmüyorum. Oyun kurarken de atılan uzun topların çoğu rakibe ya da taca gidiyor. Bakın şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın çok büyük avantajı var ama o şampiyonluğa ulaşmak için de bir sürü hendek var. O hendeklerden atlaması lazım. Bu da nasıl olur? Bütün futbolcular Lemina’nın performansını yakaladığında gerçekleşir. Osimhen gibi dünya çapında bir forvetin var, adamı topla buluşturamıyorsun, gol yollarında sıkıntı yaşıyorsun, üç stoper arasında Osimhen boğuşarak enerjisini boş harcıyor. Morata’nın sakatlanması Osimhen için çok kötü oldu. İki forvet yan yana oynadığı zaman eminim Osimhen’in gol şansı artacak."

(Osman Şenher-MİLLİYET)

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Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi" - 2

"BU GRUPTA İKİNCİ OLMAK SKANDAL"

"Yusuf Demir, kendine oynayan, takım oyunundan uzak, sorumsuz bir oyuncu. Yıllardır G.Saray'da forma giyen Berkan bir tane etkili orta yapamadı. Kaptırdığı toplar da kendi kalesine pozisyon oldu. Kerem Demirbay Almanya'da nasıl oynamış? Geçen sene birkaç maçta ağzımıza bal çalan Kerem Demirbay'ın top kontrolü, gol vuruşu yok! Çok şaşırdım. Victor Osimhen oyuna girerken Lemina-Eren- Frankowski de onunla birlikte sahaya dahil olmalıydı. G.Saray'ın bu gruptan fair-play kuralı sayesinde ikinci olarak çıkması skandal bir sonuçtur."

(Levent Tüzemen-SABAH)

Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi" - 3

"70'TEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ"

"52. dakikada Kerem ceza sahası içerisinde net bir fırsattan yararlanamadı. 56’da Kerem bu kez ceza sahası dışından vurdu kaleci yine başarılıydı. 70’ten sonra yapışan oyuncu değişikliği nedeniyle tempo düştü. 83’te Osimhen’in kafa vuruşunu Deniz son anda çıkarttı. Galatasaray 90 dakika boyunca oyuna hakim olup özellikle ikinci yarıda önemli fırsatlar yakaladığı maçta topu filelere gönderemedi. Buruk ve öğrencileri Eyüpspor - Başakşehir maçının 0-0 bitmesi ile çeyrek finale yükseldi."

(Metin Karabaş-FANATİK)

Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi" - 4

"ALIŞKIN OLDUĞUMUZ ŞEYLER DEĞİL"

"Kendi kaderini eline almak yerine diğer maçın skoruna kulak kabartan bir Galatasaray ya da mecburen sahaya sürülmüş gibi oynayan oyuncular çok alışkın olduğumuz şeyler değil sarı kırmızılılarda. Gündemin ve maç takviminin yoğunluğunun bünyede yarattığı metal yorgunluğu ne olursa olsun hiçbir şey bu maçı açıklamaya yetmiyor. Bir noktada, tam olarak dakika 78 civarı, peş peşe yapılan oyuncu değişiklikleriyle giderek as kadroya dönüşen Galatasaray, ‘nasıl olsa kazanırız’ havasından ‘mutlaka kazanmalıyız’ kafasına geçtiyse de bir şey değişmedi. Bu ülkede Fair-play ne işe yarar diye soranlara cevap olarak Galatasaray bu çok karışık gruptan Fair-play puanıyla çıkarak adını çeyrek finale yazdırdı ve kurada kim çıkarsa çıksın tek maç eleme usulüyle rakip sahada oynanacak bir derbiye çıkacağını ilan etmiş oldu."

(Banu Yelkovan-HÜRRİYET)

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