Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi"
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken sarı - kırmızılılar fair-play puanıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Peki maç sonunda kim, ne dedi? İşte spor yazarlarıın yorumu...
"GERİ PAS, GERİ PAS... İNSANLARA GINA GELİYOR"
"Takım geriden oyun kuruyor. Geri pas, geri pas, geri pas... İnsanlara artık gına geliyor. Hocanın sisteminde bu kadar çok geri pas istediğini düşünmüyorum. Oyun kurarken de atılan uzun topların çoğu rakibe ya da taca gidiyor. Bakın şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın çok büyük avantajı var ama o şampiyonluğa ulaşmak için de bir sürü hendek var. O hendeklerden atlaması lazım. Bu da nasıl olur? Bütün futbolcular Lemina’nın performansını yakaladığında gerçekleşir. Osimhen gibi dünya çapında bir forvetin var, adamı topla buluşturamıyorsun, gol yollarında sıkıntı yaşıyorsun, üç stoper arasında Osimhen boğuşarak enerjisini boş harcıyor. Morata’nın sakatlanması Osimhen için çok kötü oldu. İki forvet yan yana oynadığı zaman eminim Osimhen’in gol şansı artacak."
(Osman Şenher-MİLLİYET)