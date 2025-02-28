Galatasaray için çarpıcı sözler: "İnsanlara gına geldi"

"ALIŞKIN OLDUĞUMUZ ŞEYLER DEĞİL"

"Kendi kaderini eline almak yerine diğer maçın skoruna kulak kabartan bir Galatasaray ya da mecburen sahaya sürülmüş gibi oynayan oyuncular çok alışkın olduğumuz şeyler değil sarı kırmızılılarda. Gündemin ve maç takviminin yoğunluğunun bünyede yarattığı metal yorgunluğu ne olursa olsun hiçbir şey bu maçı açıklamaya yetmiyor. Bir noktada, tam olarak dakika 78 civarı, peş peşe yapılan oyuncu değişiklikleriyle giderek as kadroya dönüşen Galatasaray, ‘nasıl olsa kazanırız’ havasından ‘mutlaka kazanmalıyız’ kafasına geçtiyse de bir şey değişmedi. Bu ülkede Fair-play ne işe yarar diye soranlara cevap olarak Galatasaray bu çok karışık gruptan Fair-play puanıyla çıkarak adını çeyrek finale yazdırdı ve kurada kim çıkarsa çıksın tek maç eleme usulüyle rakip sahada oynanacak bir derbiye çıkacağını ilan etmiş oldu."



(Banu Yelkovan-HÜRRİYET)