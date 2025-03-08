Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Osimhen'in geleceğinin netleşmemesinin yanı sıra sarı - kırmızılıların Neymar için ciddi bir proje hazırladığı iddia edildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da 2 puan bırakan sarı - kırmızılılar, Alanya'da kazanarak hata telafisi yapmayı amaçlıyor.