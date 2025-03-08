Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Santos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kendisini yeniden kanıtlamayı hedefleyen Neymar'ın, 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da bir kez daha boy göstermek istediği öne sürüldü.