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Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Osimhen'in geleceğinin netleşmemesinin yanı sıra sarı - kırmızılıların Neymar için ciddi bir proje hazırladığı iddia edildi.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da 2 puan bırakan sarı - kırmızılılar, Alanya'da kazanarak hata telafisi yapmayı amaçlıyor.

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Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 2

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için sansasyonel bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer dönemiinde Al Hilal'den Santos'a transfer olan ve son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Barcelona'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 3

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Santos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kendisini yeniden kanıtlamayı hedefleyen Neymar'ın, 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da bir kez daha boy göstermek istediği öne sürüldü.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 4

Neymar'ın önceliğinin Barcelona'ya imza atmak olduğu ve teknik direktör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışacağı belirtildi.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 5

GALATASARAY DEVREDE

Öte yandan El Nacional'de yer alan haberde Barcelona'nın henüz Neymar için resmi bir girişimde bulunmadığı ve Galatasaray'ın devreye girdiği kaydedildi.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 6

Sarı - kırmızılıların sezon sonunda Osimhen'in ayrılığıyla birlikte Neymar'ı trnasfer ederek hem Türk hem de dünya futbolunda büyük ses getirmeyi planladığı yazıldı.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 7

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Galatasaray'ın projesinde Neymar'ın takım lideri olacağı ve dünyaca ünlü yıldız için ekonomik anlamda da tüm sınırları zorlayacağı vurgulandı.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 8

"GERÇEKÇİ" İHTİMAL

Haberin devamında Barcelona seçeneğinin Neymar için hayalden ilerisi olmadığı ifade edilirken, Galatasaray'ın gerçekçi olduğu belirtildi.

Galatasaray için sansasyonel iddia: Taraftarları heyecanlandıran çılgın projenin adı Neymar - 9

Bu sezon Santos formasıyla 7 resmi maça çıkan Neymar, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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