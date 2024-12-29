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Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi

Ara transfer sezonunda Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Randal Kolo Muani için Serie A devi Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü. Adı transferde Galatasaray'la da anılan Fransız oyuncu için 4 milyon euroluk bir maliyetle sezon sonuna kadar Milan'a transfer olması bekleniyor.

Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi - 1

Paris Saint-Germain'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Randal Kolo-Muani'nin Fransız devinden ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Ayrıca Galatasaray'ın da Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürülüyordu. 

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Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi - 2

Sky Sport Italia ve İtalya'daki diğer bazı yayın organlarında yer alan haberlere göre Milan, Randal Kolo Muani'nin temsilcileriyle temasa geçti.

Kolo Muani, PSG'de Luis Enrique'nin gözünden düştü ve Ocak transfer döneminde, muhtemelen satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulüpten ayrılması bekleniyor. 

Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi - 3

Sky Sport Italia'nın haberine göre Milan, Fransız oyuncunun durumuyla ilgili bilgi talep etti.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre PSG'nin yaklaşık 4 milyon euro maliyetle altı aylık bir kiralama anlaşması yapması bekleniyor. 

Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi - 4

Ayrıca, ilgilenen kulüplerin oyuncunun maaşının tamamını karşılaması da bekleniyor ki bu da 2024-25 sezonunun kalan ayları için yaklaşık 5 milyon euro artı bonuslar gibi ek bir maliyet getirmesi bekleniyor.

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