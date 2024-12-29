Galatasaray ile anılıyordu: Kolo Muani için İtalyan devi araya girdi
Ara transfer sezonunda Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Randal Kolo Muani için Serie A devi Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü. Adı transferde Galatasaray'la da anılan Fransız oyuncu için 4 milyon euroluk bir maliyetle sezon sonuna kadar Milan'a transfer olması bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Randal Kolo-Muani'nin Fransız devinden ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Ayrıca Galatasaray'ın da Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürülüyordu.