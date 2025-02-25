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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında ırkçılık polemiği yaşanıyor. Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği yargıya taşınıyor.

Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 2

Gelişmelerin ardından TV100'e konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Çok beklediğimiz bir hareket. Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı. Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış!" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 3

"Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır." diyen Ilıcalı, "Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 4

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 5

"MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI"

Mourinho, mücadelenin ardından "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi? - 6

"İNŞALLAH MOURİNHO'YA HIZLICA CEZALAR VERİLİR"

Bu açıklamaların ardından Galatasaray, UEFA ve FIFA'ya giderek Portekizli teknik adam için suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin genel sekreteri Eray Yazgan ise "TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir. Sonrasında diğer konuları konuşuruz." demişti.

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