Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi?

"Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır." diyen Ilıcalı, "Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi." ifadelerini kullandı.