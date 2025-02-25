Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ırkçılık polemiği | Acun Ilıcalı: Okan Buruk siyahi mi?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında ırkçılık polemiği yaşanıyor. Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği yargıya taşınıyor.
Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.