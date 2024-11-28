Galatasaray ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi

Alkmaar'da 1622 yılından beri nisan ve eylül ayları arasında her cuma kurulan peynir pazarı, yalnızca Hollandalıların değil Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.



Pazara gelen turistler, peynir müzesi ve Saint Alkmaar Laurens Kilisesi'ni de geziyor.





