Galatasaray ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanda oynayacak. Peynir pazarlarıyla ünlü 120 bin nüfuslu şehir, futbol tutkusuyla da ön planda. İşte Alkmaar şehri hakkında merak edilenler ve maçtan bilgiler...
Galatasaray Avrupa sınavına çıkacağı Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar takımı, başkent Amsterdam'a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön plana çıktığı Alkmaar'da peynir pazarı ise dikkati çekiyor.