Galatasaray, İngiliz takımlarını 23 maçta 4 kez yenebildi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk ediyor. İngiliz temslilcileriyle daha önce 23 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden yalnızca 4 galibiyet çıkarabildi. Öte yandan Galatasaray tarihinde ilk kez Tottenham ile bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 24. kez mücadele edecek.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 322 maçın 23'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.
İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 25 gole karşılık kalesindeki 44 gole engel olamadı.