Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 54 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray, İstanbulspor'u sahasında yenmek ve zirve yarışını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bu akşam taraftarı önünde İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, İstanbulspor'u taraftarı önünde yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?