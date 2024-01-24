Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 54 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray, İstanbulspor'u sahasında yenmek ve zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın taraftarı önünde İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, İstanbulspor'u taraftarı önünde yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?