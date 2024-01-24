Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın taraftarı önünde İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, İstanbulspor'u taraftarı önünde yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?