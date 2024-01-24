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Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 54 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray, İstanbulspor'u sahasında yenmek ve zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın taraftarı önünde İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, İstanbulspor'u taraftarı önünde yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 2

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 3

LİGDE 2. SIRADA YER ALIYOR

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 4

GALATASARAY'DA 4 İSİM EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 5

GALATASARAY EVİNDE 27 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 6

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 7

LİGİN EN İYİ SAVUNMASI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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