Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta
03.02.2026 11:36
Son Güncelleme: 03.02.2026 11:36
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk 2 haftasında oynadığı maçları kazanarak grupta puanını 6'ya yükselten Galatasaray, İstanbulspor karşısında da kazanarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Galatasaray taraftarı önünde İstanbulspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 3'TE 3 YAPMAYI HEDEFLİYOR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.
OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR
Galatasaray'ın, İstanbulspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, yarınki maçta görev alamayacak.
Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.
ICARDİ, HAGİ'NİN REKORUNU KIRMAYA YAKIN
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı.
Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.