Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Galatasaray taraftarı önünde İstanbulspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?