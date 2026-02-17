Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda galibiyet için sahada
17.02.2026 16:41
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray taraftarı önünde İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 8 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamlamış ve son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmişti. Cimbom, Juventus karşısında kazanmak ve rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda taraftarı önünde İtalya temsilcisi Juventus ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham gibi dünyaca ünlü takımları daha önce sahasında yenen Galatasaray, Juventus'u da yenerek rövanş maçı öncesinde saha avantajını iyi kullanmak istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan tek isim Mario Lemina olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı (bu akşam) İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.
Karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
LİG AŞAMASINI 20. SIRADA TAMAMLADI
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.
JUVENTUS 13 PUANLA 13. SIRADA YER ALDI
Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.
İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.
JUVENTUS İLE 7. RANDEVU
Galatasaray, bu akşam İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak.
İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı.
Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.
GALATASARAY'DA JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda bu akşam oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.
Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, bu akşam eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SEFİRİ OSİMHEN
Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi.
Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.
Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.
ICARDİ JUVENTUS'U YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti.
Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı.
Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.
JUVENTUS'TA GÖZLER KENAN YILDIZ'DA OLACAK
Juventus'un kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti.
Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.