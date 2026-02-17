Galatasaray; Juventus'u 5'ledi, dünyanın gündemine oturdu. "Tarihi bir hezimet, ezdi geçti"
17.02.2026 23:48
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından dünya basınında dikkat çeken manşetler atıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.
İtalya'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılıların galibiyeti, dünya basınının da önemli ölçüde dikkatini çekti.
Galatasaray'a övgü dolu ifadeler kullanılırken, Juventus'un hezimete uğradığı yazıldı.
İşte dünya basınından öne çıkanlar:
"GALATASARAY TAMAMEN EZDİ"
ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”
"TARİHİ HEZİMET"
La Gazzetta dello Sport: "Juventus için tarihi bir hezimet: Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Juventus'un son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyacı var."
"İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİ"
Corriere dello Sport: "Çılgın Galatasaray! Juventus, ilk yarıda bazı anlarda umutlandı. Koopmeiners, Galatasaray'a karşılık vererek takımını öne geçirdi. Ancak Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Sanchez'in golü, Lang'ın dublesi ve Boey'in skoru belirleyen vuruşu galibiyeti perçinledi."
"BERBAT"
Tuttosport: "Juventus için berbat bir maç. Galatasaray çok güçlüydü."
"RÖVANŞ ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ"
Sky Sport: Galatasaray'dan büyük mesaj! Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Galatasaray hücumda çok etkili, savunmada sağlam ve mental olarak da üstün bir performans sergiledi. Rövanş öncesi güçlü bir mesaj oldu."
"2014'TEN BU YANA..."
B/R Football: “Galatasaray, 2014'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eleme turu maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.”