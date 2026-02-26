Galatasaray Juventus'u eledi, dünya dev maçı konuştu. "Stadyumu susturdular, gözyaşları her şeyi anlatıyor"

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Galatasaray, 15'er dakikalık her iki uzatma devresinin de sonlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile iki gol bularak toplam skorda 7-5'lik üstünlük yakaladı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus ise turnuvaya veda etti.

Dünya basını iki maçında toplam 12 gol atılan eşleşmeyi, İtalya'daki rövanşın ardından gündemine aldı.

İşte öne çıkanlar: