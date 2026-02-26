Galatasaray Juventus'u eledi, dünya dev maçı konuştu. "Stadyumu susturdular, gözyaşları her şeyi anlatıyor"
26.02.2026 02:35
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya Ligi Serie A devi Juventus ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Galatasaray, 15'er dakikalık her iki uzatma devresinin de sonlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile iki gol bularak toplam skorda 7-5'lik üstünlük yakaladı.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus ise turnuvaya veda etti.
Dünya basını iki maçında toplam 12 gol atılan eşleşmeyi, İtalya'daki rövanşın ardından gündemine aldı.
İşte öne çıkanlar:
"KAOTİK BİR GÜN"
ESPN: "Galatasaray, Juventus'u eledi ve kaotik bir günü taçlandırdı."
"STADYUMU SUSTURDULAR"
La Gazzetta dello Sport: "Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında çöktü. Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper, stadyumu susturdu."
"UZATMALARDA ÇÖKTÜ"
Corriere dello Sport: Juventus, 10 kişiyle neredeyse başarıyordu ancak uzatmalarda çöktü! Galatasaray, son 16 turuna yükseldi. Juventus, alkışlar eşliğinde stadyumu terk etti. Osimhen, 97. dakikada Türkleri öne geçiren golü attı ve golü kutlamadı. Ardından Barış Alper, 119. dakikada galibiyeti perçinledi. Zhegrova ve Thuram, bariz fırsatları kaçırdıktan sonra hayal kırıklığına uğradı."
"GÖZYAŞLARI HER ŞEYİ ANLATTI"
Tuttosport: "Muhteşem bir maçtı ama Juventus'a yetmedi! Juventus; 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydi. Son sözü Osimhen söyledi. Böyle bir gecede, başları dik bir şekilde de olsa elenmiş olmak zor. Maç sonunda Locatelli ve Thuram'ın gözyaşları, Juventus'un bugün ne yaşadığını anlattı. Umarım sezonu kurtarmak için çok geç değildir."
"JUVENTUS'UN HAYALLERİNE SON VERDİ"
B/R Football: "Galatasaray, uzatma dakikalarında attığı iki golle Juventus'un geri dönüş hayallerine son verdi."