Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.



Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı.



Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.