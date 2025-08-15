Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında taraftarı önünde Karagümrük ile bu sezonun ilk resmi maçında buluşacak. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etti. Ligin 2. haftasını da galibiyetle kapatmak isteyen Galatasaray sahasında mutlak galibiyet için mücadeleye çıkacak. Taraftarlar ise Osimhen ve İcardi'nin bu maçta oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyon olan Galatasaray, bu yıl da şampiyonluk için mücadele verecek. Ligin 2. haftasında, taraftarı önünde, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son hazırlıklar tamamlandı. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı?