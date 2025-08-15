Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyon olan Galatasaray, bu yıl da şampiyonluk için mücadele verecek. Ligin 2. haftasında, taraftarı önünde, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son hazırlıklar tamamlandı. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı?