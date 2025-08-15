NTV.COM.TR

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında taraftarı önünde Karagümrük ile bu sezonun ilk resmi maçında buluşacak. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etti. Ligin 2. haftasını da galibiyetle kapatmak isteyen Galatasaray sahasında mutlak galibiyet için mücadeleye çıkacak. Taraftarlar ise Osimhen ve İcardi'nin bu maçta oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? - 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyon olan Galatasaray, bu yıl da şampiyonluk için mücadele verecek. Ligin 2. haftasında, taraftarı önünde, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son hazırlıklar tamamlandı. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? - 2

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? - 3

İCARDİ VE OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bu akşamki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun bu akşam süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? - 4

SANTRFOR'DA YİNE BARIŞ ALPER OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda bu akşamki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve 1 asist yaparak maça damga vuran Barış Alper'in bu akşamki mücadelede de en uçta gol arayacak.

Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? - 5

NELSSON VE CUESTA YOK

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

DAHA FAZLA GÖSTER