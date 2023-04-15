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Galatasaray kasayı doldurdu

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'ı taraftarı da yalnız bırakmıyor. Sarı kırmızılı renklere gönül verenler sadece tribünleri değil, kulübün kasasını da doldurdu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor.

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; istisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor.

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Sezon başında 40 bin kombine satan Galatasaray, 200 milyon TL üzerinde parayı kasa koymuştu.

Galatasaray kasayı doldurdu - 4

Sarı kırmızılı kulüp, Nef Stadyumu'nda oynanacak son 5 maça özel sınırlı sayıda paket bileti hafta içinde satışa sunmuştu.

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Taraftarlar 5 maçlık biletlere büyük ilgi gösterdi ve 15 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.

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