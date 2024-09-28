Galatasaray - Kasımpaşa (Canlı anlatım)
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor.
Kasımpaşa ile evinde karşılaşan sarı-kırmızılılarda tek eksik ise Hakim Ziyech.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Gabriel Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Costa
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Kasımpaşa'nın santrasıyla başladı.
20' GOL! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.
28' GOL! Galatasaray'da Osimhen yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.
34' GOL! Mauro Icardi, Galatasaray'ı 3-0 öne geçirdi.
44' GOL! Kasımpaşa, Mamadou Fall'un golüyle farkı 2'ye düşürdü.
45' Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen sakatlandı, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
45+2' Osimhen yeniden oyuna dahil oldu.
45+3' Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
46' Galatasaray'da Victor Osimhen ve Sallai'nin yerine Dries Mertens ile Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.