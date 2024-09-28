Galatasaray - Kasımpaşa (Canlı anlatım)

OSİMHEN-ICARDİ İKİLİSİ SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

SALLAİ, İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı.

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.

KADIN FUTBOL TAKIMI TARAFTARI SELAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı taraftarla buluştu.

İkinci eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, maç öncesi çimlerine çıktığı RAMS Park'ta taraftarları selamladı.