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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan ve 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 1

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti.

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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 2

Galatasaray'ın gollerini 69. dakikada Davinson Sanchez ile 12. (P) ve 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52. dakikada Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Galatasaray, 65 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanla 10. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Bodrum FK deplasmanında 3 puan arayacak.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

3' Kasımpaşa'da Yasin Özcan, Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' VAR merkezinden gelen uyarı sonrası hakem Cihan Aydın, Kasımpaşa ceza sahasında yerde kalan Victor Osimhen'in pozisyonunu monitörde izledi. Yaşananları inceleyen Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 möne geçirdi.

36' Kasımpaşa penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrası karar devam.

45' İlk yarı sona erdi. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi. 

İKİNCİ DEVRE

45' Maçın ikinci yarısı başladı. 

46' Kasımpaşa'da Yasin Özcan yerini Kevin Rodrigues'e bıraktı.

52' Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Piatkowski'nin arka direkte çevirdiği topu tamamlayan Ben Ouanes, skoru 1-1'e getirdi.

55' Brekalo, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

61' Kasımpaşa etkili geldi ve hızlı hücumla 2-1 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brekalo'nun vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti.

65' Mario Lemina, Hajradinovic'e faulü sonrası sarı kart gördü.

69' Galatasaray, skoru 2-2'ye getirdi. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Davinson Sanchez, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

71' Galatasaray 2 dakikada 2 gol buldu! Sarı - kırmızılılarda Fernando Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, aşırtma vuruşla fileleri sarstı ve skor 3-2'ye geldi.

85' Kasımpaşa, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi.

90' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 4

OKAN BURUK KULÜBEDE YER ALAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 5

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Morata ve Jakobs sakatlıkları, Yunus Akgün ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 6

İLK 11'LER

Kasımpaşa:  Gianniotis, Claudio, Gökhan, Piatkowski, Opoku, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Nuno

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 7
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 8
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 9
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı - 10
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