Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
3' Kasımpaşa'da Yasin Özcan, Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
12' VAR merkezinden gelen uyarı sonrası hakem Cihan Aydın, Kasımpaşa ceza sahasında yerde kalan Victor Osimhen'in pozisyonunu monitörde izledi. Yaşananları inceleyen Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 möne geçirdi.
36' Kasımpaşa penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrası karar devam.
45' İlk yarı sona erdi. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İKİNCİ DEVRE
45' Maçın ikinci yarısı başladı.
46' Kasımpaşa'da Yasin Özcan yerini Kevin Rodrigues'e bıraktı.
52' Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Piatkowski'nin arka direkte çevirdiği topu tamamlayan Ben Ouanes, skoru 1-1'e getirdi.
55' Brekalo, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
61' Kasımpaşa etkili geldi ve hızlı hücumla 2-1 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brekalo'nun vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti.
65' Mario Lemina, Hajradinovic'e faulü sonrası sarı kart gördü.
69' Galatasaray, skoru 2-2'ye getirdi. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Davinson Sanchez, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
71' Galatasaray 2 dakikada 2 gol buldu! Sarı - kırmızılılarda Fernando Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, aşırtma vuruşla fileleri sarstı ve skor 3-2'ye geldi.
85' Kasımpaşa, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi.
90' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.