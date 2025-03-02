Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı

Galatasaray'ın gollerini 69. dakikada Davinson Sanchez ile 12. (P) ve 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52. dakikada Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Galatasaray, 65 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanla 10. basamakta yer buldu.



Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Bodrum FK deplasmanında 3 puan arayacak.