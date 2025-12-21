Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom devreyi lider olarak kapatmak istiyor
21.12.2025 14:42
Birkan Erol
Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta ilk yarı kapanış maçında Kasımpaşa ile sahasında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de maç eksiğiyle ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray, ilk yarının devre bitimine galibiyetle girmek ve ligi zirvede tamamlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde zorlu Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa karşısında önemli eksikleri bulunan Galatasaray'da Wilfried Singo, Osimhen, Lemina, Jacops gibi birçok oyuncu bu akşam forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA HEDEF İLK DEVREYİ LİDER KAPATMAK
Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.