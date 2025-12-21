Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom devreyi lider olarak kapatmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde zorlu Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa karşısında önemli eksikleri bulunan Galatasaray'da Wilfried Singo, Osimhen, Lemina, Jacops gibi birçok oyuncu bu akşam forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?