Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 11 Mart tarihli Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi

"Beyoğlu derbisi"nde 38. randevu



İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

Kasımpaşa'da Eysseric cezalı



Transfer döneminde takıma yaptığı takviyelerin ardından ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Yeni transferler Mounir ve Malsa, attıkları gollerle takıma 3 puan getiren isimler oldu.



Cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen kaleci Günay Güvenç, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.



Antalyaspor mücadelesinin ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eysseric, bu maçta takımını yalnız bırakacak.



Kasımpaşa'da Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Galatasaray karşısında kart görmesi durumunda HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Zaniolo Süper Lig'de sahne alacak



Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.



İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.



Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.



Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.