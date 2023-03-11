Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 11 Mart tarihli Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
"Beyoğlu derbisi"nde 38. randevu
İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.
Kasımpaşa'da Eysseric cezalı
Transfer döneminde takıma yaptığı takviyelerin ardından ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Yeni transferler Mounir ve Malsa, attıkları gollerle takıma 3 puan getiren isimler oldu.
Cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen kaleci Günay Güvenç, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.
Antalyaspor mücadelesinin ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eysseric, bu maçta takımını yalnız bırakacak.
Kasımpaşa'da Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Galatasaray karşısında kart görmesi durumunda HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Zaniolo Süper Lig'de sahne alacak
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.
İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.
Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.
Kaptan Muslera'dan iyi haber
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.
Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.
Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.
Kritik eksik Mertens
Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak.
Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.
Dört futbolcu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.