Galatasaray kaybetti, hem uyardı hem yakındı! "Aklım almıyor, anlamsız, neden?"
10.12.2025 09:16
Son Güncelleme: 10.12.2025 09:18
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maçın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Balogun kaydetti.
Monaco, 51. dakikada Zakaria ile kullandığı penaltıda Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar, 9 puanla 17. sırada yer alırken aynı puandaki Monaco, 18. basamakta yer buldu.
Spor yazarları ile yorumcuları, karşılaşmanın ardından sonucu ve oynanan oyunu köşelerinde değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar:
"TRANSFER GEREKİYOR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Galatasaray'ın dün Monaco’daki ilk 45 dakikalık performansı Ajax ve Bodo Glimt maçlarındaki gibiydi, ancak ne olduysa devre arasında oldu. Fransız temsilcisi ikinci yarıya tutkulu bir hücum presle başladı, sarı-kırmızılıları defalarca hataya zorladı. 68’de gelen gole kadar zaten biri penaltı olmak üzere, dört tane net fırsat kaçırmıştı Monacolular. Özellikle Minamino sol kanadı felç etti, ayağına aldığı her topla kaleye indi. Galatasaray’ın ikinci 45’teki performansıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu zaten. Galatasaray eğer kalan iki maçta 1-2 puan daha alıp ilk 24’e kalabilirse turnuvada devam edebilmek için muhakkak takviyeye ihtiyacı var. Bazı oyuncuların sık sakatlık problemleri yaşadığı göz önüne alınırsa markette merkez orta saha, sağ bek ve stoper bakabilir Galatasaray."
"DAR KADRONUN SIKINTISI"
Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaraylı oyuncular, final paslarında isabeti yakalayamadı. İkinci yarı Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan, çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim- Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar. İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. Galatasaray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti. Günay'ın oyuna girerken rakip hocayla tartışması anlamsızdı. Eline top değmeden golü yedi. Oysa Günay yerinde kalsaydı o top kucağına gelecekti."
"ENERJİSİ SÖNMÜŞ GİBİ"
Cem Dizdar/Fanatik: "İkinci devre belirgin Monaco üstünlüğüyle başladı. Ardından VAR’dan gelen penaltı ve Uğurcan Çakır’ın kurtarışıyla devam etti. Her geçen dakika baskı artıyor fakat yanıt verilemiyordu. Galatasaray’ın ilk devredeki rakibi karşılama enerjisi sönmüş gibiydi. 60. dakikaya varıldığında ise ‘Topla oynama’ hariç ilk devredeki tüm istatistikler tersine dönmüştü."
"AKLIM ALMIYOR"
Nihat Kahveci/Kontraspor YouTube: "Siyahla beyaz gibiydi. İkinci yarı ne olduysa... Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı. İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakipler. İlk yarıdaki Galatasaray çeyrek final oynar. Aklım almıyor... İlk yarıyı izleyip Galatasaray Monaco'ya kaybetti diyoruz. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem."
"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI..."
Ömer Üründül/Sabah: "Gecenin başarılı ismi Uğurcan sakatlanıp çıktı. Sahaya girerken önce rakip teknik direktörün yaptığı Fair-Play dışı harekete sinirlenen Günay, oyuna konsantre olamayınca kornerden basit bir gol yendi. Rakip o moralle iki net pozisyon daha kaçırdı. Sonra Monaco'nun çok fazla değişikliklerle oyun düzeni bozulunca Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı. Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi."
"İHTİYACI OLAN ŞEY ÇOK NET"
Evren Turhan/Takvim: "Sara'nın ve Torreira'nın etkisiz kaldığı bir akşamda hücumda yük tamamen Sane ve Barış Alper'in üzerine bindi. İki oyuncu da çabaladı, pres yaptı, top taşıdı, mücadele etti... Osimhen ise oyunun içinde kalmak adına çok uğraşsa da istediği servisleri bir türlü alamadı. Aslında Galatasaray'ın ortada oyuna rağmen puan alabileceği bir maçtı. Yenilen gol de hem şanssız hem de talihsizdi penaltı kurtaran Uğurcan'ın sakatlığı gibi. Şimdi son 24 umudu, son iki maça kalmış durumda tamamen. Galatasaray'ın bu aşamada ihtiyacı olan şey çok net: sakinlik, planlı bir rotasyon ve mental dayanıklılık."
"BİR ÇUVAL İNCİR BERBAT OLDU"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Uğurcan iki net kurtardı bir de penaltı kurtardı, bunu da not düşmek lazım. İki bekin yetersiz oyununa maalesef tüm ustalığına rağmen İlkay da eşlik etti. 2. yarıda fotoğraf önce bulanıklaştı, sonra da yandı. Okan Buruk'un takımı Balogun'un 2 net pozisyonu kaçırdığı oyunu rakibe verdi ve geliyorum diyen gol geldi. Liverpool ve Bodo galibiyetleri ile yakalanan hava, Amsterdam'da kazanmayı sağlamıştı. Maalesef derbiler dahil gol problemini çözemeyen sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, evindeki mağlubiyetin ardından dün ikinci yarıda oynadığı futbolla da Atletico Madrid maçı için bir ışık koymadı ortaya. Evet o maça 40 günden fazla var ancak dünden kalan fotoğrafta yine berbat edilmiş bir çuval incir var. İcardi ile 3-4-1- 2'ye dönen Okan Buruk'un hücumda yine istediği verimi alamadığını gördük. O da öğrencileri de şu ilk yarı bir bitse havasındalar ancak takvimin acı tarafı şu; devre arası dediğin en fazla 1 hafta..."
"HİCAZA BAĞLADIK"
Mehmet Ayan/Hürriyet: "46. dakika itibariyle Avni Anıl Hicazına bağladık. “Rüya gibi uçan...” 45 oldu yani... Soyunma odasına Monaco’da gittik, dönüşümüz Samsunspor maçı gibi oldu. İlk yarıdan eser yoktu... Halbuki 50’deki Uğurcan’ın penaltı kurtarışıyla tutunmuştuk oyuna. 55’ten sonra fiziki düşüşümüz görülürken Uğurcan sakatlandı. 59 ve 62’de net fırsatları kullanamayan Balogun 68’de golü buldu, umutlarımızı azalttı. Çünkü oyuna reaksiyon, rakibe mukabelede bulunamıyorduk. Barış’ın iyi niyetli koşuları ne asiste ne gole dönüşebiliyordu. 80’de Camara maçı erken bitirme fırsatını kullanamazken, Okan hoca oyuna Icardi’yi almış takım savunma gücünü (istemsizce) azaltmıştı. Öyle de bitti maç!"