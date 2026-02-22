Galatasaray kaybetti, şampiyonluk kehaneti ortaya çıktı. "Bu maçı kazanan kupayı alır" diyerek tarih verdi
22.02.2026 17:30
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 kaybetmesinin ardından şampiyonluk için dikkat çeken bir kehanet ortaya atıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki maçta rakibine 2-0 mağlup oldu ve bu sezon ikinci yenilgisini aldı.
Bu skorun ardından 55 puanda kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, bu hafta Kasımpaşa karşısında kazanması halinde sarı-kırmızılılar ile puanlarını eşitleyecek.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Galatasaray'ın performansını değerlendirdi ve Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini açıkladı.
İşte Dilmen'in Sports Digitale'deki yorumları:
"OSIMHEN'İN OLMAYIŞI..."
"Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında büyük fark var. Galatasaray'ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok. Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa'da yok, Konya'da yok, Frankfurt'ta yok, Union SG maçında yok..."
"AYARLAR BOZULUYOR"
"Omurgadaki Torreira ve Sanchez de olmayınca ayarlar bozuluyor. Sanchez'i oynatmadığı Kasımpaşa maçında Torreira da oynamamıştı ve maç 3-3 bitmişti."
"İLK KEZ OLABİLİR"
"Futbolda dün yok. Bugün ve bugünden sonra var. Konyaspor maçından sonra Galatasaray hangi mentalite de olacak? Okan Buruk döneminde ligin 23. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe hiç burun buruna olmadı. Pazartesi günü ilk kez puan puana olabilirler."
ŞAMPİYONLUK KEHANETİ
"RAMS Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız."