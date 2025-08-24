NTV.COM.TR

Galatasaray, Kayseri deplasmanında! Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor karşısında top koşturacak. Kayserispor deplasmanında oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgisi de paylaşıldı. İkinci haftada Galatasaray karşılaştığı Fatih Karagümrük takımını 3-0 mağlup etmişti. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanında çıktığı maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Gözler Kayserispor - Galatasaray maçında. Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

Süper Lig'in 3. hafta maçları başladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor - Galatasaray maçı olacak. Sarı kırmızılı ekip, iki haftadır devam eden yenilmezlik skorunu üçüncü haftaya taşımak istiyor. Kayserispor ise evinde kesin galibiyet arayışında olacak. Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ayrıntıları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 24 Ağustos Paza günü mücadele edecek. Maç, saat 21:30'da olacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı aktarılacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi ise Alper Akarsu olacak.

İlk hafta Galatasaray, Süper Lig'in açılıoş maçını yapmış ve Gaziantep ile eşlemişti. Mücadele 3-0 sarı kırmızılı takımın üstünlüğü ile noktalandı. İkinci haftada ise Fatih Karagümrük ile oynadı ve 3-0 kazandı.

Kayserispor, ilk hafta Beşiktaş ile eşleşse de takımın Avrupa'daki karşılaşmaları nedeniyle maç ertelendi. İkinci hafta Başakşehir ile oynayan Kayserispor 1-1 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Kayserispor maçı kamp kadrosu:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay​.

