Galatasaray, Kayseri deplasmanında! Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor karşısında top koşturacak. Kayserispor deplasmanında oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgisi de paylaşıldı. İkinci haftada Galatasaray karşılaştığı Fatih Karagümrük takımını 3-0 mağlup etmişti. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanında çıktığı maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Gözler Kayserispor - Galatasaray maçında. Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...
Süper Lig'in 3. hafta maçları başladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor - Galatasaray maçı olacak. Sarı kırmızılı ekip, iki haftadır devam eden yenilmezlik skorunu üçüncü haftaya taşımak istiyor. Kayserispor ise evinde kesin galibiyet arayışında olacak. Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ayrıntıları...