Galatasaray, Kayseri deplasmanında! Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk hafta Galatasaray, Süper Lig'in açılıoş maçını yapmış ve Gaziantep ile eşlemişti. Mücadele 3-0 sarı kırmızılı takımın üstünlüğü ile noktalandı. İkinci haftada ise Fatih Karagümrük ile oynadı ve 3-0 kazandı.



Kayserispor, ilk hafta Beşiktaş ile eşleşse de takımın Avrupa'daki karşılaşmaları nedeniyle maç ertelendi. İkinci hafta Başakşehir ile oynayan Kayserispor 1-1 beraberlik elde etti.