Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 20. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray sahasında bu sezon ligde zor günler geçiren Kayserispor ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?