Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 20. hafta
01.02.2026 10:55
AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında taraftarı önünde Kayserispor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 46 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, Kayserispor karşısında kazanmak ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray sahasında bu sezon ligde zor günler geçiren Kayserispor ile mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGİN İLK YARISINDA KAZANAN GALATASARAY OLMUŞTU
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
Geçen haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, bu akşam oynayamayacak.
3 İSİM KAR SINIRINDA
Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, bu akşam sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir.
Takıma ara transfer döneminde katılan Lang ve Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.