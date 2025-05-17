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Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım

Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Galatasaray mücadeleden puan alması halinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım - 1

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Süper Lig'de 86 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Fenerbahçe ile arasına 8 puan fark koyan Galatasaray, Kayserispor karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım - 2

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile RAMS Park'ta 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım - 3

5. YILDIZI TAKAN İLK TAKIM OLACAK

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım - 4

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.

Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım - 5

MÜSABAKA KAPALI GİŞE

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Yarınki mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

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