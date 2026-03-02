Ramazan imsakiyesi banner
Galatasaray kazandı, Fenerbahçe üst üste puan kaybetti. Şampiyonluk için olay tahmin geldi, her şey değişti

02.03.2026 12:02

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 24. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk olasılıkları güncellendi. Tahminlerde değişim meydana geldi.

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam etti.

 

Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı, Fenerbahçe'nin ise üst üste ikinci beraberliğini aldığı hafta sonrası şampiyonluk tahminleri güncellendi.

 

Lider Galatasaray, 24. haftayı 58 puanla kapatırken en yakın takipçisi Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise puanını 51 yaparak Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada ikinci sıraya bir adım daha yaklaştı.

 

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.

Galatasaray'ın geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 81 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 78.1 olduğu ifade edildi.

 

Daha önce yüzde 62 buçuktan geçen hafta yüzde 67.2'ye yükselen bu oran, Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrası yüzde 78.1 oldu.

Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 77 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 21.6 olarak gösterildi.

 

Kasımpaşa beraberliği sonrası şampiyonluk ihtimali yüzde 37 buçuktan yüzde 32.6'ya düşen Fenerbahçe'nin oranı, Antalyaspor beraberliğinin ardından ise yüzde 21.6'ya kadar geriledi.

Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve 68 puan toplayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.3 olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın ise 64 puan toplayarak dördüncü sırada yer alacağı belirtilirken, şampiyonluk şansı verilmedi.

Küme düşecek takımların ise 32 puanla Eyüpspor, 31 puanla Kasımpaşa ve 22 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.