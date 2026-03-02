Galatasaray kazandı, Fenerbahçe üst üste puan kaybetti. Şampiyonluk için olay tahmin geldi, her şey değişti

Galatasaray'ın geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 81 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 78.1 olduğu ifade edildi.

Daha önce yüzde 62 buçuktan geçen hafta yüzde 67.2'ye yükselen bu oran, Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrası yüzde 78.1 oldu.