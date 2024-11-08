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Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 1

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk temsilcilerinin maçları tamamlandı.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe ise AZ Alkmaar mücadelesinde sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir,  deplasmanda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor.

İşte 8 Kasım 2024 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 2

10- TÜRKİYE |  39.100 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 3

9 - ÇEKYA | 41,050 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 4

8- BELÇİKA | 47.200 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 5

7- PORTEKİZ | 54,016 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 6

6- HOLLANDA |  58.566 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 7

5- FRANSA | 63,236 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 8

4- ALMANYA | 75,535 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 9

3- İSPANYA | 77,989 PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 10

2- İTALYA |  83,606  PUAN

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (8 Kasım güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?) - 11

1- İNGİLTERE | 94,303 PUAN

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