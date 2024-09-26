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Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Galibiyetin ardından futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu merak ediyor. 

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

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Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

10- TÜRKİYE | 36.500 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

9- ÇEKYA |  39.650 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

8- BELÇİKA | 45.000 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

7- PORTEKİZ |  51.416  PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

6 - HOLLANDA |  55.400 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

5- FRANSA |  60.093  PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

4- ALMANYA |  72.785 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

3 - İSPANYA | 74.989  PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

2- İTALYA | 80.106 PUAN

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

1- İNGİLTERE |  90.303  PUAN

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