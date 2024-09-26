Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
Galibiyetin ardından futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu merak ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...