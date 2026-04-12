Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray farkı açma peşinde
12.04.2026 11:55
Aydın Kayar
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de dün Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 mağlup etmesiyle, Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi. Galatasaray bugün Kocaelispor karşısında kazanarak 4 puanlık farkı korumak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray taraftarının önünde Kocaelispor ile oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, zorlu Kocaelispor'u yenmek ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK DEVREDE OYNANAN MAÇI KOCAELİSPOR KAZANDI
Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.
İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bu akşamki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.
EREN ELMALI SINIRDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.