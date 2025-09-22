Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 6'da 6
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Konyaspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de henüz puan kaybı bulunmayan Galatasaray, bu akşam Konyaspor karşısında da kazanmak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
