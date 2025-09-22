Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 6'da 6

5 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.



İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.



Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.