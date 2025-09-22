NTV.COM.TR

Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 6'da 6

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Konyaspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de henüz puan kaybı bulunmayan Galatasaray, bu akşam Konyaspor karşısında da kazanmak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 15 PUANLA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

5 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

