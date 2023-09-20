Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına taraftarı önünde güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, güçlü kadrosu ve yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında, ülkemizi temsil eden Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da hiç bir sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, Wilfried Zaha'nın kritik maçta oynaması bekleniyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?