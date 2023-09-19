Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne taraftarı önünde güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, güçlü kadrosu ve yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında, ülkemizi temsil eden Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da hiç bir sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, Wilfried Zaha'nın kritik maçta oynaması bekleniyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?