Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz

Günün anlamına dikkati çeken Özbek, "Bugün başımızın tacı annelerimiz günü. Annelerimiz, her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Bütün annelerin ve anne adaylarımızın gününü şükranla kutluyorum. Benim annem de dahil olmak üzere aramızdan ayrılmış annelerimiz var. Onların da ruhu şad olsun." dedi.





