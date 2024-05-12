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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kulübe dair fikirleri paylaşmak ve Anneler Günü'nü birlikte kutlamak için üyelerle buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek, "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz - 1

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve ekibi, Anneler Günü'nde üyelerle bir araya geldi. 

Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe başkan Özbek'in yanı sıra ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile yönetim kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe katıldı.


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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz - 2

Günün anlamına dikkati çeken Özbek, "Bugün başımızın tacı annelerimiz günü. Annelerimiz, her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Bütün annelerin ve anne adaylarımızın gününü şükranla kutluyorum. Benim annem de dahil olmak üzere aramızdan ayrılmış annelerimiz var. Onların da ruhu şad olsun." dedi.


Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz - 3

Başkanlığı boyunca verdiği sözleri yerine getirdiğini dile getiren Özbek, "Buradaki başarılarda çalışma arkadaşlarımın büyük bir emeği var. Sizlerin de desteği olmasaydı, başarılı olma şansımız yoktu. Bu dönem zarfında bize ve camiaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza bağlı olan ve her maç stadımızı dolduran taraftarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz - 4

"ADAMIZ ÜZERİNDE OLUŞABİLECEK İHTİLAFLARI TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRDIK"

Dursun Özbek, göreve geldiklerinde ilk ele aldıkları konunun sosyal tesisler olduğunu belirterek, "Uzun zamandır kullanılmaz halde bulunan bir adamız vardı. Adamızda Milli Emlak'a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına aldık. Sonrasında da yapılaşma için imar durumuna ihtiyacımız vardı. Adamız üzerinde oluşabilecek ihtilafları tümüyle ortadan kaldırdık. Kalamış Tesisleri'nin de ihtiyaçları vardı. Yenileme çalışmalarımızla bu tesisimizin daha iyi kullanılmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.




Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz - 5

"BANA VERİLEN MAKAMA HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kapısının herkese açık olduğunu dile getirerek, "Bizleri eleştirebilirsiniz. Ne merak ediyorsanız gelin konuşalım. Divan kuruluna ve kongrelere gelmeyip sonra 'Başkan, Florya'yı peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Beni sizler seçtiniz. Sevgi iklimi kurmaya çalıştığımız bu ortamda, bu tarz ifadeler olmamalı. Ben, Galatasaray'ın problemlerini çözmeye geldim. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim." ifadelerini kullandı.

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