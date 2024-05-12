Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Bana verilen makama hakaret edemezsiniz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kulübe dair fikirleri paylaşmak ve Anneler Günü'nü birlikte kutlamak için üyelerle buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek, "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm." dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve ekibi, Anneler Günü'nde üyelerle bir araya geldi.
Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe başkan Özbek'in yanı sıra ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile yönetim kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe katıldı.