Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri)

Galatasaray, Manchester City’nin sağ beki Kyle Walker’ı kiralamak için görüşmelere başladı. Yarım sezonluk maliyeti 4 milyon euro olan yıldız oyuncu için bu rakamı düşürmek isteyen yönetim, uygun bir satın alma opsiyonu ile transferi tamamlamayı hedefliyor. (FANATİK)