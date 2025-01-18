Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri)
Ara transfer döneminin başlamasıyla takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Manchester City’nin sağ beki Kyle Walker’ı kiralamak için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...
Galatasaray, Manchester City’nin sağ beki Kyle Walker’ı kiralamak için görüşmelere başladı. Yarım sezonluk maliyeti 4 milyon euro olan yıldız oyuncu için bu rakamı düşürmek isteyen yönetim, uygun bir satın alma opsiyonu ile transferi tamamlamayı hedefliyor. (FANATİK)