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Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri)

Ara transfer döneminin başlamasıyla takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Manchester City’nin sağ beki Kyle Walker’ı kiralamak için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...

Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 1

Galatasaray, Manchester City’nin sağ beki Kyle Walker’ı kiralamak için görüşmelere başladı. Yarım sezonluk maliyeti 4 milyon euro olan yıldız oyuncu için bu rakamı düşürmek isteyen yönetim, uygun bir satın alma opsiyonu ile transferi tamamlamayı hedefliyor. (FANATİK)

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Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 2

Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Yönetim, Hollanda kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 9.5 milyon Euro’ya Ajax’a transfer olmuştu. (SÖZCÜ)

Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 3

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Oleksandr Zubkov için San Diego, Shakhtar'a teklif sunmuştu. Ancak MLS ekibi, Ukraynalı yıldızı almaktan vazgeçti. Fırtına bu transferde tek kaldı. (FOTOMAÇ)

Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 4

Fenerbahçe'nin sol ayaklı stoper transferinde listeye son olarak Roma'nın Fildişi Sahilli yıldızı Evan Ndicka girdi. Mourinho'nun talebi doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu için ilk adım atıldı. (FOTOMAÇ)

Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 5

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye15 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini ve Ligue 1 ekibi bunu kabul etti. (L'Equipe)

Galatasaray Kyle Walker için fiyatı düşürmek istiyor (Ocak 2025 transfer haberleri) - 6

Torino Teknik Direktörü Paolo Vanoli'nin Cengiz Ünder'ler görüşüp transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. (TAKVİM)

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