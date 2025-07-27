Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın bilgisi: Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı takım, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de Lazio ile RAMS Park'ta mücadele edecek. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak aktarılacak.



Maç biletleri, 29 Temmuz Salı günü passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. GSPlus Premium üyeleri 27 Temmuz Pazar saat 14.00’ten 28 Temmuz Pazartesi saat 13.00’e kadar, GSPara kart sahipleri de 28 Temmuz Pazartesi saat 14.00’ten 29 Temmuz Salı saat 13.00’e kadar bilet satın alabilecekler.