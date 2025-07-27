Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın bilgisi: Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon öncesi son kez hazırlık maçına çıkıyor. İtalya devi Lazio ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımın maç biletleri de satışa çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip, çıktığı dört hazırlık maçından da galip ayrıldı. Süper Lig'in başlamasından hemen önce gerçekleşecek Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Şampiyon takım Galatasaray ise sezon öncesi son hazırlık maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta çıkıyor. Heyecanla beklenen Galatasaray - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları da belli oldu. Spor severler 1.300 ila 18.00 arasında değişen fiyatlarla maçı yerinden izleyebilecek. İşte, Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın bilgisi...