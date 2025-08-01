Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig öncesi son prova

Süper Lig’de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin sahne alması ve teknik direktör Okan Buruk’un ideal 11’ini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?