Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig öncesi son prova
Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlık maçına İtalya'nın güçlü ekibi Lazio karşısında çıkacak. Yeni sezon öncesinde kadrosuna Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları katan Galatasaray, Lazio karşısında kazanmak ve Süper Lig maçları öncesinde hazır durumda olmak istiyor. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin sahne alması ve teknik direktör Okan Buruk’un ideal 11’ini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?