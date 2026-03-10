Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde tur avantajı için sahada
10.03.2026 15:26
AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u yenerek rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak isteyen Galatasaray, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Liverpool ile yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Cimbom bugüne kadar sadece 1 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya yıldızlarının forma giydiği Liverpool'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan ve son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımını ilk maçta yenerek skor avantajını eline almaya çalışacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü (bu akşam) sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.
LİG ETABINDA LİVERPOOL'U SAHASINDA MAĞLUP ETMİŞTİ
Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.
Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.
Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.
Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 5 MAÇIN 4'ÜNDE KAYBETMEDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 5 müsabakada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ile 2, Tottenham, Liverpool ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.
2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.
Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.