Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde tur avantajı için sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u yenerek rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak isteyen Galatasaray, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Liverpool ile yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Cimbom bugüne kadar sadece 1 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?