Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç için geri sayım
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Frankfurt maçından 5-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 2. haftaya Liverpool karşısında 3 puan hedefiyle girecek. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'de sakatlığının ardından kadroda olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
