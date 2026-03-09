Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda galibiyet için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında taraftarı önünde İngiltere ekiplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Lig etabında oynanan maçta Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, bir kez daha aynı umutla sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?