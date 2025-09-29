Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Frankfurt maçından 5-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 2. haftaya Liverpool karşısında 3 puan hedefiyle girecek. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'de sakatlığının ardından kadroda olacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
