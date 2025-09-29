Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

GALATASARAY SAHASINDA KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.



Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.