Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Frankfurt maçından 5-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 2. haftaya Liverpool karşısında 3 puan hedefiyle girecek. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'de sakatlığının ardından kadroda olacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde İngiliz devi Liverpool ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne aldığı mağlubiyetle tatsız başlayan Galatasaray, Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atmak ve taraftarını coşturmak istiyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı akşamı İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

GALATASARAY SAHASINDA KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

SAHASINDA 27 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

