Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
09.03.2026 09:17
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere ekiplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Lig etabında oynanan maçta Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, bir kez daha aynı umutla sahada olacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray sahaya tam kadro olarak çıkacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
2 TAKIMIN SON 16 TURU YOLU
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA OLACAK
Galatasaray-Liverpool müsabakası, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.
RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.
Mücadelenin tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
LİG ETABINDA LİVERPOOL'U SAHASINDA MAĞLUP ETMİŞTİ
Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.
Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.
Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak yarınki mücadelede sahadaki yerini alamayacak.