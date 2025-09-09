NTV.COM.TR

Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 5. hafta Eyüpspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati belli oldu

Süper Lig 5. hafta takvimi paylaşıldı. Milli ara ardından ise açılış maçını Eyüpspor ile Galatasaray yapacak. Sarı kırmızılı ekip, 4. haftada Rizespor ile karşılaşmış ve 3-1 maçın galibi olmuştu. Eyüpspor ise Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Milli maç arası ardından heyecanla Galatasaray - Eyüpspor maçı bekleniyor.

Eyüpspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ligin 5. haftasında yaşanacak mücadelede sarı kırmızılı takip namağlup serisini sürdürme yanlısı olsa da Eyüpspor da 3 puanın sahibi olmak istiyor. İlk 4 haftalık karşılaşmalar ardından Galatasaray 12, Eyüpspor ise 4 puanda. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Galatasaray'ı 13 Eylül Cumartesi günü konuk ediyor. Maç saat 17:00'da başlayacak ve beINsports kanalıdan canlı aktarılacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadında olacak.

Galatasaray son 4 maçın tamamını kazanarak hanesine 12 puan yazdırdı. Eyüpspor ise 4 karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrılmış, diğer maçlardan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Böylece Eyüpsppor 4 puanla 10. sıraya yerleşti.

Süper Lig 6. haftada Eyüpspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı kırmızılı takım 22 Eylül'de Konyaspor'u karşılayacak.

