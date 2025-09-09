Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 5. hafta Eyüpspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati belli oldu
Süper Lig 5. hafta takvimi paylaşıldı. Milli ara ardından ise açılış maçını Eyüpspor ile Galatasaray yapacak. Sarı kırmızılı ekip, 4. haftada Rizespor ile karşılaşmış ve 3-1 maçın galibi olmuştu. Eyüpspor ise Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Milli maç arası ardından heyecanla Galatasaray - Eyüpspor maçı bekleniyor.
Eyüpspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ligin 5. haftasında yaşanacak mücadelede sarı kırmızılı takip namağlup serisini sürdürme yanlısı olsa da Eyüpspor da 3 puanın sahibi olmak istiyor. İlk 4 haftalık karşılaşmalar ardından Galatasaray 12, Eyüpspor ise 4 puanda. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?