Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 5. hafta Eyüpspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati belli oldu

Eyüpspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ligin 5. haftasında yaşanacak mücadelede sarı kırmızılı takip namağlup serisini sürdürme yanlısı olsa da Eyüpspor da 3 puanın sahibi olmak istiyor. İlk 4 haftalık karşılaşmalar ardından Galatasaray 12, Eyüpspor ise 4 puanda. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?