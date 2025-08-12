Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk hafta maçını Gaziantep ile gerçekleştirmiş ve 3-0 sahadan galip ayrılmıştı. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'in UEFA yolculuğu nedeniyle ilk hafta formayı terletemedi. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu Galatasaray galibiyeti ile açılmıştı. Sarı kırmızılı takım, ikinci haftada henüz yeni sezon maçına çıkmamış olan Fatih Karagümrük ile oynayacak. Maç 15 Ağustos günü gerçekleşecek. Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ise taraftarın gündeminde. İşte, Galatasaray Süper Lig maçı ayrıntıları...