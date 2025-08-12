Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, ilk haftada Başakşehir ile eşleşmiş ancak Konferans Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig maçı ertelenmişti. Bu nedenle Karagümrük'ün Lig'deki ilk yeni sezon maçı Galatasaray ile olacak.



Galatasaray ise ilk hafta Gaziantepe konuk oldu. Maçı 0-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.