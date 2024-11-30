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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kritik eksikler: 7 futbolcu forma giyemeyecek!

Eyüpspor, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kritik eksikler: 7 futbolcu forma giyemeyecek! - 1

Eyüpspor'da Galatasaray maçında 7 önemli futbolcu forma giyemeyecek. 


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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kritik eksikler: 7 futbolcu forma giyemeyecek! - 2

Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.


Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kritik eksikler: 7 futbolcu forma giyemeyecek! - 3

Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kritik eksikler: 7 futbolcu forma giyemeyecek! - 4

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray maçı, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için farklı bir anlam taşıyacak.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.

Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, yarınki maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alacak.

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