NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı rakibi Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara açıklamalarıyla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Yaşanan bu gelişme sonrası Grabara'nın eşi aldığı tehdit mesajlarını yayınladı.

Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadelede 2-0 geriye düşen Galatasaray, skoru 2-2'ye getirerek 1 puan aldı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 2

Maçın ardından Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara, yaptığı açıklamalar sonrasında Galatasaraylıların tepkisine neden oldu.


Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 3

Bu gelişmelerin ardından Grabara'nın eşi aldığı tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Grabara'nın eşi sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları paylaştı.

Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 4

Galatasaray maçı sonrasında bir çok kullanıcının küfürlü ve tehdit yazılarını paylaşan Dominika Robak, “Nasıl bir dünyada yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 5

NELER YAŞANDI?

Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki eldiven, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar söz konusu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Kamil Grabara gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmek zorunda kaldı. Daha sonra yeni bir gönderi paylaşan Polonyalı kalecinin bu paylaşımını yorumlara kapadığı görüldü.


Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları - 6

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ORTAMI GERDİ

Öte yandan Kamil Grabara, Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi bir muhabirin taraftarlarla ilgili sorusuna "Taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." cevabını vererek tansiyonu artırmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER