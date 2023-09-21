Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları

NELER YAŞANDI?



Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı.



24 yaşındaki eldiven, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar söz konusu paylaşıma büyük tepki gösterdi.



Kamil Grabara gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmek zorunda kaldı. Daha sonra yeni bir gönderi paylaşan Polonyalı kalecinin bu paylaşımını yorumlara kapadığı görüldü.





