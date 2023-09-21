Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'nın eşine tehdit mesajları
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı rakibi Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara açıklamalarıyla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Yaşanan bu gelişme sonrası Grabara'nın eşi aldığı tehdit mesajlarını yayınladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadelede 2-0 geriye düşen Galatasaray, skoru 2-2'ye getirerek 1 puan aldı.