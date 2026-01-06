Galatasaray maçı sonrası olay sözler: "Çöp diyerek yolluyordunuz, ne oldu?"
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maça 1 gol - 1 asistle damga vuran Mauro Icardi için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetmişti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 55. dakikada Felipe Augusto'dan gelmişti.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli santrforu Mauro Icardi, karşılaşmada 1 gol - 1 asistle yıldızlaşmıştı.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi ve Icardi için dikkat çeken ifadeler kullandı.
"GALATASARAY, LİGİN EN İYİSİ BENİM DEDİ"
"Galatasaray, 'Bu ligde benim sakatlığım olmadığı sürece, ben ciddi oynadığım sürece bu ligin en iyi takımı benim' dedi. Çünkü bunu oyunu oynarken maç başlangıcında, gidişatında hissediyorsun. ilk yarı var mı yok mu dediğin Yunus Akgün'ün birden piyasaya çıkması, Icardi çok işin içinde yok dediğin anda asisti. Barış Elper Yılmaz'ın Sara'nın pasında inanılmaz zor, şık bir kontrol yapıp bir o kadar kötü vurduktan sonra topun gelişine ayak içi tavana vurması. Sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu'nun, Kazımcan'ın bile katkı sağlaması, say say bitmeyen iyi oyuncuların olduğu bir Galatasaray takımı izledik."
"SANE ÇOK BAŞKA"
"Leroy Sane'nin yaptıklarını birazcık anlatmamız lazım. 'Sane'yi çok konuşacağız' dedik, konuşturmaya devam ediyor, uçmaya devam ediyor. Kanatları takmış, bakıma da girmiş. Bu maçta da sahaya çıktı. Kenarlardan yine uçtu. Bu Sane, başka bir Sane! İşin defansında yaptıkları da göz ardı edilmemeli."
"ÇÖP DİYENLER VARDI..."
“İlk yarıda 'Icardi nerede?' diyorsun. Pozisyona girmiyor derken; İlkay'dan, Sara'dan top alıyor. Ancak bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi fake atıyor. Adam golcü. Kocaelispor maçından sonra Icardi'yi yollayıp, ona çöp diyenler vardı. Icardi, fizik olarak hazır olmasın, bunları atsın.”