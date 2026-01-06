Galatasaray maçı sonrası olay sözler: "Çöp diyerek yolluyordunuz, ne oldu?"

"Galatasaray, 'Bu ligde benim sakatlığım olmadığı sürece, ben ciddi oynadığım sürece bu ligin en iyi takımı benim' dedi. Çünkü bunu oyunu oynarken maç başlangıcında, gidişatında hissediyorsun. ilk yarı var mı yok mu dediğin Yunus Akgün'ün birden piyasaya çıkması, Icardi çok işin içinde yok dediğin anda asisti. Barış Elper Yılmaz'ın Sara'nın pasında inanılmaz zor, şık bir kontrol yapıp bir o kadar kötü vurduktan sonra topun gelişine ayak içi tavana vurması. Sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu'nun, Kazımcan'ın bile katkı sağlaması, say say bitmeyen iyi oyuncuların olduğu bir Galatasaray takımı izledik."