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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası...

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a verilecek ceza için gözler TFF'de. Adana ekibi hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Peki Adana Demirspor'u hangi cezalar bekliyor? İşte mavi beyazlılar için olası cezalar...

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 1

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.


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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 2

NTV'ye konuşan Spor Hukukçusu Emin Özkurt Adana Demirspor'un alması muhtemel cezaları açıkladı.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 3

Özkurt'a göre; Adana Demirspor hükmen mağlup sayılacak, 3 puan silme cezası alacak ve karşılaşmanın tüm masraflarını karşılayacak.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 4

GEÇTİĞİMİZ SEZON PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası vermişti.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 5

TALİMATLAR NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 6

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekildiği anlar...

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 7
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 8
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 9
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 10
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası... - 11
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