Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan silme cezası...
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a verilecek ceza için gözler TFF'de. Adana ekibi hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Peki Adana Demirspor'u hangi cezalar bekliyor? İşte mavi beyazlılar için olası cezalar...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.